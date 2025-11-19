Museu da Imprensa resgata 60 anos de história de Foz do Iguaçu

Foz do Iguaçu - Revisitar fatos, personagens e anseios que moldaram a cidade é um passo essencial para compreender o presente e projetar o futuro. Com esse propósito, nasce o Museu da Imprensa de Foz do Iguaçu, acervo digital que reúne jornais, revistas e publicações impressas, um resgate de mais de 60 anos de história para acesso público e gratuito.

Museu da Imprensa, a ser disponibilizado em museudaimprensafoz.com.br, é uma iniciativa da Associação Guatá — Cultura em Movimento, com apoio da Itaipu Binacional. O lançamento ocorrerá na quarta-feira, 26, às 19h, no Mercado Público Barrageiro, em evento que incluirá a abertura de uma exposição com capas emblemáticas de periódicos que integram o acervo.

O relicário de Foz do Iguaçu reúne mais de 18,6 mil páginas digitalizadas em sua primeira coleção, que será disponibilizada a partir do lançamento oficial. São 21 títulos lançados desde o longínquo ano de 1953 — primórdio dos jornais na cidade — até periódicos com circulação em 2018. Vivo, o museu virtual seguirá incorporando novas publicações.

O projeto coloca à disposição da comunidade, de pesquisadores, jornalistas, historiadores, memorialistas, agentes públicos, estudantes e professores documentos que testemunham a trajetória do município e de sua gente. O objetivo é preservar, divulgar e democratizar a consulta a fontes primárias, isto é, à história contada pelas páginas dos jornais.

“O acervo é resultado de um esforço coletivo e da generosidade dos guardiões desses conteúdos”, destaca o jornalista Alexandre Palmar, presidente da Guatá e coordenador do projeto. “São pessoas e instituições que cederam seus arquivos, demonstrando compromisso com o patrimônio cultural e histórico iguaçuense.”

Acervo acessível a todos

O diretor-geral brasileiro de Itaipu, Enio Verri, considera que compartilhar o conhecimento é fundamental.

“Tornar esse acervo acessível a todos é democratizar a memória e reafirmar que a história de Foz do Iguaçu não deve ficar guardada em gavetas, mas partilhada com a comunidade que a vive e transforma”, afirma o diretor. “A Itaipu, como parte da história de Foz, não poderia deixar de participar de um projeto como esse.”

Para a chefe da Assessoria de Comunicação de Itaipu, Stela Guimarães, o Museu da Imprensa resgata a história de Foz do Iguaçu e, por consequência, a própria trajetória da usina. “Temos orgulho de contribuir para que esse patrimônio esteja à disposição da comunidade. A Itaipu reconhece o valor deste espaço, que amplia o acesso à informação, promove a democracia e preserva a memória local”, conclui.