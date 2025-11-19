Museu da Imprensa resgata 60 anos de história de Foz do Iguaçu

Foz do Iguaçu - Revisitar fatos, personagens e anseios que moldaram a cidade é um passo essencial para compreender o presente e projetar o futuro. Com esse propósito, nasce o Museu da Imprensa de Foz do Iguaçu, acervo digital que reúne jornais, revistas e publicações impressas, um resgate de mais de 60 anos de história para acesso público e gratuito.
Museu da Imprensa, a ser disponibilizado em museudaimprensafoz.com.br, é uma iniciativa da Associação Guatá — Cultura em Movimento, com apoio da Itaipu Binacional. O lançamento ocorrerá na quarta-feira, 26, às 19h, no Mercado Público Barrageiro, em evento que incluirá a abertura de uma exposição com capas emblemáticas de periódicos que integram o acervo.
O relicário de Foz do Iguaçu reúne mais de 18,6 mil páginas digitalizadas em sua primeira coleção, que será disponibilizada a partir do lançamento oficial. São 21 títulos lançados desde o longínquo ano de 1953 — primórdio dos jornais na cidade — até periódicos com circulação em 2018. Vivo, o museu virtual seguirá incorporando novas publicações.
O projeto coloca à disposição da comunidade, de pesquisadores, jornalistas, historiadores, memorialistas, agentes públicos, estudantes e professores documentos que testemunham a trajetória do município e de sua gente. O objetivo é preservar, divulgar e democratizar a consulta a fontes primárias, isto é, à história contada pelas páginas dos jornais.
“O acervo é resultado de um esforço coletivo e da generosidade dos guardiões desses conteúdos”, destaca o jornalista Alexandre Palmar, presidente da Guatá e coordenador do projeto. “São pessoas e instituições que cederam seus arquivos, demonstrando compromisso com o patrimônio cultural e histórico iguaçuense.”
Acervo acessível a todos
O diretor-geral brasileiro de Itaipu, Enio Verri, considera que compartilhar o conhecimento é fundamental.
“Tornar esse acervo acessível a todos é democratizar a memória e reafirmar que a história de Foz do Iguaçu não deve ficar guardada em gavetas, mas partilhada com a comunidade que a vive e transforma”, afirma o diretor. “A Itaipu, como parte da história de Foz, não poderia deixar de participar de um projeto como esse.”
Para a chefe da Assessoria de Comunicação de Itaipu, Stela Guimarães, o Museu da Imprensa resgata a história de Foz do Iguaçu e, por consequência, a própria trajetória da usina. “Temos orgulho de contribuir para que esse patrimônio esteja à disposição da comunidade. A Itaipu reconhece o valor deste espaço, que amplia o acesso à informação, promove a democracia e preserva a memória local”, conclui.
Relíquias compartilhadas
As coleções reunidas no Museu da Imprensa de Foz do Iguaçu nasceram de um trabalho de garimpo feito com cuidado e diálogo. Os detentores dos arquivos — famílias, jornalistas, instituições e colecionadores — emprestaram ao projeto mais do que documentos: emprestaram confiança, permitindo que essas relíquias se tornassem patrimônio coletivo. Ao acervo também foram incorporadas digitalizações feitas pela comunicação de Itaipu.
Página a página
A cada edição ou coleção obtida, iniciava-se a digitalização, que inclui o trabalho minucioso de desencadernar e reencadernar. Em seguida, pesquisa, curadoria de conteúdos como sugestão de leitura e produção de textos que dão contexto aos materiais selecionados. Por fim, a inserção, uma a uma, das quase 20 mil páginas no museu.
Novos acervos
O Museu da Imprensa não é um repositório fechado. Ao contrário: em expansão constante, está pronto para incorporar novos materiais. Isso porque um museu deve existir vinculado à comunidade que ele retrata. Por isso, permanece aberto a quem desejar contribuir com novas edições, coleções e documentos que preservem a memória de Foz do Iguaçu.
Acervo à mão
A pesquisa tem a facilidade da busca rápida por palavra-chave, data, capa, fotografia ou leitura sugerida, com a agilidade de resultados filtrados em segundos. Permite o download em PDF, mantendo o formato original e a fidelidade da publicação, e reúne dicas de leitura. Na versão itinerante e física, o museu vai percorrer escolas, universidades e comunidades com a exposição do conteúdo.
Museu da Imprensa
Realização da Associação Guatá, com apoio da Itaipu Binacional. Conta com o apoio institucional do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Paraná, Kunda Livraria, Associação dos Diários e Portais do Interior do Paraná (ADI-PR), Folha de Londrina, Associação Nosotros e Documentos Revelados.
A equipe é formada por Alexandre Palmar, Alexandre Bogler, Aluízio Palmar, Amilton Farias, Áurea Cunha, Carol Chaim, Claudio Siqueira, Denise Paro, Douglas Furiatti, Hemily Nascimento, João Arthur de Andrade Palmar, Marcos Labanca, Paulo Bogler, Silvio Campana, Vitor do Carmo e Wemerson Augusto.
- Lançamento | Museu da Imprensa de Foz do Iguaçu
- Data: 26 de novembro (quarta-feira), às 19h
- Local: Mercado Público Barrageiro
- Acesse a partir de 26 de novembro: www.museudaimprensafoz.com.br
- Siga: @museudaimprensafoz
- Participe do grupo no WhatsApp:
https://chat.whatsapp.com/CSurBq3JBozGLRAN0aUfyI
(AI Guatá)