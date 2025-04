Museu da Imagem e do Som Xico Tebaldi completa 37 anos preservando a memória de Cascavel

Cascavel - O Museu da Imagem e do Som Xico Tebaldi celebra 37 anos nesta semana como memória da história de Cascavel. O MIS foi fundando no dia 21 de abril de 1988, por meio da Lei 1.991/88 e é considerado a segunda instituição do segmento mais importante do Paraná, só atrás do Museu da Imagem e do Som do Paraná (MIS-PR), de Curitiba.

A criação do museu foi anunciada pelo então prefeito Fidelcino Tolentino, juntamente com o idealizador do projeto, o fotógrafo Xico Tebaldi e o secretário de Cultura, Moacir Leme da Silva.



A constituição do acervo conta com parte do acervo do fotógrafo Xico Tebaldi, doações dos pioneiros da cidade, somadas às fotos oficiais do Município, de cada gestão municipal, e incorporadas às milhares de fotografias da área cultural desde a década de 1980, incluindo os festivais de música, teatro, dança, cinema e eventos culturais da fotógrafa Salete Bramatti, atualmente aposentada.

Em 2021 o Museu da Imagem e do Som ficou denominado através da lei nº 7.235 homenagem ao idealizador Xico Tebaldi.



O MIS de Cascavel é um museu que atua na salvaguarda e resgate da história e preserva a memória de Cascavel. O trabalho é contínuo e está sempre identificando os fotógrafos e lugares das fotos do acervo, contribuindo para pesquisas e publicações. Os profissionais, inclusive, são partes fundamentais para manter a memória viva.

Preservação e avanços ao longo dos 37 anos

Mais de 100 mil imagens foram digitalizadas e fazem parte do acervo atual do museu, projeto em parceria entre o Município e o Cepedal- Centro de Pesquisa da Região Oeste do Paraná. O Museu ainda está realizando parcerias para disponibilizar todo esse acervo de forma online através do Software Tainacan do Ibram- Instituto Brasileiro de Museus.

Com o objetivo de realizar entrevistas espontâneas com os pioneiros e protagonistas da história de Cascavel, desde 2009 foi iniciado o projeto Memória Viva com parcerias com instituições de ensino superior, FAG, Unipar e Unioeste. Do total de projetos editados, estão quatro documentários disponíveis em dvds no acervo MIS.



Em 2020, teve ainda o lançamento do Projeto Memória Viva – Impressões disponível no canal do Youtube, na qual a Secretaria de Cultura lançou nas plataformas digitais depoimentos preciosos desses pioneiros. O projeto é contínuo, uma vez que ano a ano as gravações são realizadas para ter acervo de áudio visual e elaboração de documentários. Para este ano, os violeiros e sanfoneiros estão na pauta. Assista o que já foi produzido neste link: https://www.youtube.com/watch?v=CqrpYydr4UY&feature=youtu.be

Na pandemia, foram gravados depoimentos de personalidades de Cascavel, que possibilitou a edição e produção do material audiovisual do museu, através da Lei Paulo Gustavo. Disponível para pesquisa e conhecimento no Museu da Imagem e do Som Xico Tebaldi.