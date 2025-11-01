O Paraná será um estado majoritariamente feminino, urbano e envelhecido nas próximas décadas. É o que mostra o painel interativo de projeção populacional divulgado pelo Ipardes (Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social), que apresenta estimativas anuais para todos os municípios entre 2025 e 2050, com base nos dados do Censo Demográfico de 2022.

A ferramenta, disponível no site do instituto, permite consultar cenários por idade, sexo, área urbana e rural, além de faixas em idade escolar — um recurso importante para o planejamento de políticas públicas e investimentos privados. “O painel é essencial para orientar decisões estratégicas do poder público e dos setores produtivos, permitindo prever demandas futuras em educação, saúde, infraestrutura e mercado de trabalho”, explica o presidente do Ipardes, Jorge Callado.

Maioria feminina

O levantamento mostra que as mulheres continuarão a ser maioria no Paraná, tendência que se ampliará ao longo dos próximos 25 anos. Atualmente, o estado tem 11,89 milhões de habitantes, dos quais 51,2% (6,08 milhões) são mulheres e 48,8% (5,80 milhões) são homens. Em 2050, quando a população total deve chegar a 12,04 milhões, a diferença aumentará: as mulheres representarão 51,5% (6,38 milhões) e os homens 48,5% (6,02 milhões).

Em termos absolutos, o número de mulheres a mais passará de 280 mil, em 2025, para 360 mil em 2050. A predominância feminina acompanha uma tendência nacional e está relacionada à maior longevidade e ao envelhecimento populacional, fenômeno que muda o perfil socioeconômico do estado.

Em 2035, por exemplo, a principal faixa etária será entre 40 e 44 anos, com 452 mil mulheres e 441 mil homens. Dez anos depois, em 2045, as mulheres se concentrarão entre 50 e 54 anos (447 mil), enquanto a faixa masculina mais numerosa estará entre 40 e 49 anos (438 mil).

Mais ‘velha’ e urbana

O painel do Ipardes aponta um forte avanço do envelhecimento populacional. Em 2025, o Paraná terá 2,08 milhões de pessoas com 60 anos ou mais, o equivalente a 17,5% da população. Em 2050, esse grupo saltará para 3,69 milhões, ou 29,8% dos paranaenses.

Entre eles, 164 mil terão mais de 90 anos, sendo 36 mil apenas em Curitiba.