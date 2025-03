Mulheres na Indústria: O papel feminino no avanço do setor paranaense

No Dia Internacional da Mulher, é essencial destacar a importância da força de trabalho feminina na indústria do Paraná. De acordo com dados da RAIS de 2023, dos 722 mil empregados no setor, as mulheres representam 34% do efetivo total, com 245 mil profissionais em atividade. As características tipicamente femininas têm sido decisivas para impulsionar o desenvolvimento industrial, tornando-o mais inovador, eficiente e inclusivo.

Setores

O segmento alimentício é o maior empregador de mão de obra feminina na indústria paranaense, seguido pelo vestuário. Proporcionalmente, a presença delas é predominante no setor de confecções e também em farmoquímico e farmacêutico.

Em janeiro, os dados do Novo Caged mostram que houve um maior equilíbrio nas novas contratações da indústria. Do saldo total de 69.360 vagas preenchidas, 46% eram mulheres e 54% homens. As atividades em que elas foram as preferidas foram vestuário (4.355), alimentício (4.324), automotivo (2.666), couro (2.493), borracha e material plástico (2.304) e produtos têxteis (2.094).

Além de comprovadamente com maior nível de qualificação do que eles, características como organização, atenção aos detalhes, habilidades multitarefa e sensibilidade para o trabalho em equipe fazem com que a presença feminina seja cada vez mais valorizada na indústria. Em setores de alta precisão, como farmoquímico e tecnológico, essas competências são diferenciais para garantir eficiência e qualidade nos processos produtivos. Outro aspecto que impacta nos números é o fortalecimento de políticas de equidade de gênero no ambiente corporativo, que são fundamentais para impulsionar esse crescimento.