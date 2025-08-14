Mulher sofre fratura exposta na perna ao ser atropelada pelo próprio namorado; Condutor foi preso

Cascavel - Uma mulher de 29 anos ficou gravemente ferida na noite de quarta-feira (13/08) após ser atropelada por um automóvel na Rua Horácio Ribeiro dos Reis, no Bairro Cataratas, em Cascavel.

Segundo informações de moradores que presenciaram a cena, o motorista, que conduzia um veículo Onix de cor branca, teria atingido a vítima de forma proposital. Após o impacto, o condutor não apenas deixou de prestar socorro, como teria dado duas voltas na quadra, aparentemente para verificar se a vítima ainda estava com vida, antes de fugir do local.

Moradores que presenciaram o atropelamento tentaram correr atrás do carro na tentativa de deter o indivíduo, mas não conseguiram alcançá-lo. O cenário gerou revolta entre os presentes, que acionaram imediatamente os socorristas do Siate.

A equipe de atendimento prestou os primeiros socorros à mulher, que apresentava uma fratura exposta na perna direita e forte sangramento. Após ser estabilizada, ela foi encaminhada em estado grave ao Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP) para receber atendimento especializado.