Mulher recebe por engano R$ 2,4 milhões e gasta tudo em um dia: "Achei que fosse um presente de Deus"

Internacional – O que era para ser um pagamento rotineiro de pensão alimentícia se transformou em um escândalo jurídico na Argentina. Segundo informações do jornal El Pais, Verónica Acosta, moradora da província de San Luis, aguardava uma transferência no valor de 8 mil pesos — o equivalente a cerca de R$ 40 — quando, por um erro administrativo do governo local, recebeu mais de 500 milhões de pesos argentinos, cerca de R$ 2,4 milhões.

Sem entender de imediato a origem da quantia, Acosta iniciou uma maratona de gastos que durou poucas horas. Ainda de acordo com informações do El Pais, ela fez 66 transferências bancárias e adquiriu eletrodomésticos, utensílios domésticos, pisos de cerâmica e até um carro. Parte do dinheiro foi distribuída ainda entre cinco familiares, que também se tornaram alvos da Justiça.

Entenda o ocorrido

O depósito equivocado ocorreu em 6 de maio.

Entre os itens comprados estavam uma geladeira, duas televisões, micro-ondas, fritadeira elétrica e um assento de vaso sanitário. A rapidez das movimentações chamou atenção.

O erro foi detectado rapidamente pelo tesoureiro responsável, que notificou as autoridades. Conforme informações do jornal La República, o governo da província agiu para bloquear a conta e deu início a uma operação de rastreamento dos valores.

Mais de 90% do montante foi recuperado — parte devolvida voluntariamente e o restante identificado em contas que foram bloqueadas judicialmente. As investigações continuam, inclusive com a apreensão de carteiras digitais.

Justiça acusa fraude e exige fiança milionária

Verónica Acosta e seus cinco familiares foram indiciados por fraude contra o Estado e retenção indevida de dinheiro público. Conforme veiculado pela imprensa local, para a promotora Daniela Torres, houve tentativa clara de “esvaziar a conta rapidamente em benefício próprio”. A juíza Antonela Panero, por sua vez, teria estipulado uma fiança de 30 milhões de pesos argentinos (cerca de R$ 160 mil) para evitar a prisão preventiva dos seis acusados.