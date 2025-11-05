Paraná - Uma mulher privada de liberdade inserida no projeto Justiça Sem Grades, realizado através de termo de cooperação entre a Polícia Penal do Paraná (PPPR) e a Prefeitura de Municipal de Sengés, localizou e efetuou a devolução de R$ 8,1 mil em espécie durante um trabalho de limpeza nesta terça-feira (4).

O serviço estava sendo realizado pela equipe de Vigilância Sanitária de Sengés e contava com apoio de mão de obra prisional, além de guardas municipais locais. O dinheiro foi entregue ao Poder Judiciário para que seja restituído aos responsáveis.

De acordo com o coordenador regional da Polícia Penal em Ponta Grossa, William Ribas, a conduta da mulher reforça a confiança depositada nos custodiados que participam de projetos de trabalho externo.

“Essa atitude é a prova de que quando o Estado oferece oportunidade e acompanhamento adequado, o retorno vem em forma de responsabilidade e transformação. O trabalho é uma ferramenta poderosa de reinserção social e o resultado está evidente nesse gesto de integridade”, afirma.

A policial penal Indianara Barbosa, gestora da Cadeia Pública de Sengés, também ressaltou o empenho e o comportamento exemplar dos participantes do projeto.