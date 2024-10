Mulher morre em acidente na BR 163

CAMPO MOURÃO

IAT devolve à natureza gato-mourisco resgatado em galinheiro

Técnicos do escritório regional do Instituto Água e Terra (IAT) de Campo Mourão, no Centro-Oeste do Paraná, devolveram à natureza nesta terça-feira (8) um gato-mourisco (Herpailurus yagouaroundi) encontrado no perímetro urbano do município. O felino, um macho jovem, foi encontrado dentro de um galinheiro de uma empresa da região. “Depois que a saúde do animal […]