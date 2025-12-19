Toledo - Na manhã desta sexta-feira (19), equipes do Consamu, em conjunto com o Corpo de Bombeiros, prestaram atendimento a vítimas de um acidente de trânsito em Toledo. Um veículo com quatro ocupantes saiu da pista e caiu no Rio Toledo, na região da Vila Paulista.

Populares que presenciaram o ocorrido inicialmente acreditaram que o veículo estava vazio, mas um trabalhador que passava pelo local constatou a presença de vítimas e, com ajuda de outra pessoa, conseguiu resgatá-las antes da chegada das equipes de emergência.



A equipe do Corpo de Bombeiros foi a primeira a chegar no local, em seguida a equipe do SAMU. A adolescente de 13 anos apresentava hipotermia e foi encaminhado ao Mini Hospital pelos bombeiros, enquanto a criança de quatro anos que estava em parada cardiorrespiratória, foi reanimada pela equipe do SAMU, entubada e encaminhada ao Hospital Universitário (HUOP) em Cascavel em estado grave.



O bebê de três meses encaminhado para a Unidade de pronto Atendimento (UPA) de Toledo. A mulher de 40 anos foi submetida a diversos ciclos de reanimação no Mini Hospital, mas, infelizmente, não resistiu e foi declarada óbito no hospital.