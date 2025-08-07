Mulher morre e jovem fica gravemente ferida em capotamento no Paraná

Paraná - Uma mulher de 49 anos morreu e uma jovem de 22 anos ficou gravemente ferida em um acidente ocorrido na tarde desta quinta-feira (7), na rodovia PRC-272, no trecho entre Iporã e Francisco Alves, no Noroeste do Paraná.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o acidente foi registrado por volta das 13h40, no km 519 da rodovia.

O veículo envolvido, um Fiat Uno com placas de Pérola (PR), trafegava no sentido Iporã a Francisco Alves quando, por motivos ainda não esclarecidos, saiu da pista e capotou à margem direita da via, de acordo com seu sentido de tráfego. Na sequência, o automóvel colidiu violentamente contra a defensa metálica (guard rail).