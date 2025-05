Mulher fica ferida após colisão entre SUV e van no Jardim Nova York em Cascavel

Cascavel - Uma mulher de 51 anos precisou de atendimento médico na manhã desta segunda-feira (12) após um acidente de trânsito registrado no cruzamento das ruas Francisco Beltrão e Pato Branco, no bairro Jardim Nova York, em Cascavel. A colisão envolveu uma van e uma Honda HR-V e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e da Transitar.

De acordo com informações colhidas no local, os veículos seguiam por vias distintas e acabaram colidindo exatamente no cruzamento. A batida resultou em danos visíveis na parte frontal da SUV e na lateral do utilitário.

Os socorristas chegaram rapidamente e prestaram os primeiros atendimentos à condutora do HR-V, que ainda estava dentro do carro. Apesar de não apresentar ferimentos graves, ela sofreu uma contusão no ombro e foi encaminhada ao hospital para uma avaliação mais detalhada.