Mulher fica ferida após capotar o carro na BR-467, em Cascavel

Cascavel e Paraná - Uma mulher ficou ferida após capotar o carro que dirigia na manhã desta segunda-feira (19), na rodovia BR-467, em Cascavel. O acidente aconteceu próximo ao Viaduto da Avenida Barão do Rio Branco, no momento em que a vítima seguia no sentido Toledo.

De acordo com informações repassadas no local, um caminhão acessou a rodovia pela via marginal e, ao perceber a manobra, a condutora teria se assustado e jogado o veículo bruscamente para a esquerda, perdendo o controle da direção. O carro saiu da pista, capotou no canteiro central, mas parou com as rodas voltadas para baixo.

Corpo de Bombeiros

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e prestaram os primeiros atendimentos à vítima ainda dentro do automóvel. Ela foi imobilizada com cuidado para preservar a região cervical e, após os procedimentos iniciais, foi encaminhada ao hospital para avaliação médica detalhada.