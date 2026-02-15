Mulher de 40 anos morre em grave acidente na BR-277 em Santa Tereza do Oeste

Cascavel - Um grave acidente de trânsito foi registrado na manhã deste domingo (15) na BR-277, no trecho que passa por Santa Tereza do Oeste, e terminou com a morte de uma mulher de 40 anos.

A colisão envolveu um Ford Fiesta e um Chevrolet Classic e mobilizou diversas equipes de resgate e segurança, além de impactar o fluxo de veículos na rodovia.

A vítima foi identificada como Cristhine Salete Iastrombek, que estava no Ford Fiesta no momento do acidente. Com a força do impacto, ela ficou presa às ferragens e sofreu uma parada cardiorrespiratória ainda no local.

O atendimento foi realizado por equipes do Corpo de Bombeiros, do Samu e da concessionária EPR Iguaçu, que tentaram reanimar a vítima, mas ela não resistiu e morreu antes de ser encaminhada ao hospital.