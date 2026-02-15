Mulher de 40 anos morre em grave acidente na BR-277 em Santa Tereza do Oeste

Cascavel - Um grave acidente de trânsito foi registrado na manhã deste domingo (15) na BR-277, no trecho que passa por Santa Tereza do Oeste, e terminou com a morte de uma mulher de 40 anos.
A colisão envolveu um Ford Fiesta e um Chevrolet Classic e mobilizou diversas equipes de resgate e segurança, além de impactar o fluxo de veículos na rodovia.
A vítima foi identificada como Cristhine Salete Iastrombek, que estava no Ford Fiesta no momento do acidente. Com a força do impacto, ela ficou presa às ferragens e sofreu uma parada cardiorrespiratória ainda no local.
O atendimento foi realizado por equipes do Corpo de Bombeiros, do Samu e da concessionária EPR Iguaçu, que tentaram reanimar a vítima, mas ela não resistiu e morreu antes de ser encaminhada ao hospital.
Durante o atendimento da ocorrência, a BR-277 ficou parcialmente interditada, o que provocou lentidão no tráfego e exigiu atenção redobrada dos motoristas que passavam pelo trecho. Após os trabalhos de resgate e segurança, a pista foi liberada.
A Polícia Científica foi acionada para o recolhimento do corpo e a realização da perícia. As circunstâncias do acidente serão apuradas e devem esclarecer como a colisão aconteceu.
