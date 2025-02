Muffato quer esquecer abertura da temporada

Toques de Leandro Reis e a quebra da turbina no final da corrida tiram o cascavelense Pedro Muffato da abertura da temporada da Fórmula Truck, domingo, no Autódromo de Interlagos. Ao todo, Muffato levou três pancadas do goiano Leandro Reis. A primeira no final da reta após a relargada da primeira interferência do Pace Truck. […]

Ao todo, Muffato levou três pancadas do goiano Leandro Reis. A primeira no final da reta após a relargada da primeira interferência do Pace Truck. “Acho que ele errou marcha. Quando liberou em acelerei vendo que ele estava ficando. Quando já estava do lado, ele me empurrou contra o muro, amassando a lateral e pegando um pouco o escapamento. Depois ele me deu duas batidas fortes. No Laranjinha, eu não deixei espaço e ele veio pela grama. No Pinheirinho, também bateu forte. Ele é muito afoito. Ele deveria ter punição mais forte do que devolver a posição. Tudo foi meio confuso. É uma corrida para esquecer”, acentua Muffato.