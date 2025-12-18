Cascavel e Paraná - A Prefeitura de Cascavel, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, anuncia mudanças no horário da coleta seletiva de materiais recicláveis a partir de 5 de janeiro de 2026. O serviço, que atualmente começa às 8h, passará a iniciar às 7h, mas os dias de coleta permanecem os mesmos.
O objetivo da alteração é melhorar a eficiência do serviço, incentivar o envio de materiais às Cooperativas e Associações de Catadores nos Ecopontos municipais, reduzir as reclamações sobre bolsas sujas e garantir a destinação correta dos resíduos, contribuindo para a preservação ambiental e o uso prolongado do Aterro Sanitário Municipal.
A coleta seguirá com 8 horas de duração de segunda a sexta-feira. Já aos sábados, o serviço será das 7h às 11h, começando uma hora mais cedo, em comparação ao horário atual (8h às 12h).
Colaboração e informações adicionais
A Secretaria de Meio Ambiente solicita a colaboração da população para que os resíduos sejam acondicionados corretamente e disponibilizados a partir das 7h. A gerente da Divisão de Resíduos Sólidos, Eliana Lisboa, destaca: “A mudança faz parte do nosso compromisso em oferecer um serviço mais eficiente e de qualidade. Contamos com a compreensão e colaboração da comunidade.”
Em caso de dúvidas, os moradores podem entrar em contato pelo WhatsApp (45) 98818-7257.
Fonte: Secom