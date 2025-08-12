MPT-PR instaura inquérito para apurar causas de explosão em fábrica na Região Metropolitana de Curitiba

Curitiba - Após receber informação sobre a explosão ocorrida na manhã desta terça-feira (12) em fábrica da empresa Enaex Brasil, no município de Quatro Barras, na Região Metropolitana de Curitiba, o Ministério Público do Trabalho no Paraná (MPT-PR) instaurou inquérito civil para apurar as causas do acidente.
O procedimento também busca averiguar se houve responsabilidade da empresa no ocorrido, que pode ter vitimado alguns dos trabalhadores da fábrica, ainda que o número de mortos e feridos não tenha sido confirmado até o momento.
Ainda pela manhã, um perito do MPT-PR esteve no local, verificando os danos causados pela explosão. A Polícia Científica também foi acionada e deverá apresentar um laudo técnico em um prazo de até 30 dias, conforme solicitação do MPT-PR.
A instituição também requisitou ao Corpo de Bombeiros e ao Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados da 5a. Região Militar que encaminhem os relatórios produzidos sobre as irregularidades e os danos encontrados no local do acidente, assim como demais documentos referentes a inspeções realizadas na empresa nos últimos dois anos.
No âmbito do inquérito civil instaurado, o MPT-PR ainda requisitou à Superintendência Regional do Trabalho no Paraná que realize fiscalização nas instalações da empresa e verifique se normas de meio ambiente de trabalho estavam sendo cumpridas, bem como se estão sendo adotadas medidas de controle de acesso ao local, eliminação de risco de novas explosões e uso de equipamentos de proteção para os trabalhadores que se encontram no local.
O MPT-PR aguarda encaminhamento das informações solicitadas aos órgãos para dar prosseguimento à investigação sobre o caso.
Fonte: MPT-PR