MPT-PR instaura inquérito para apurar causas de explosão em fábrica na Região Metropolitana de Curitiba

Curitiba - Após receber informação sobre a explosão ocorrida na manhã desta terça-feira (12) em fábrica da empresa Enaex Brasil, no município de Quatro Barras, na Região Metropolitana de Curitiba, o Ministério Público do Trabalho no Paraná (MPT-PR) instaurou inquérito civil para apurar as causas do acidente.

O procedimento também busca averiguar se houve responsabilidade da empresa no ocorrido, que pode ter vitimado alguns dos trabalhadores da fábrica, ainda que o número de mortos e feridos não tenha sido confirmado até o momento.

Ainda pela manhã, um perito do MPT-PR esteve no local, verificando os danos causados pela explosão. A Polícia Científica também foi acionada e deverá apresentar um laudo técnico em um prazo de até 30 dias, conforme solicitação do MPT-PR.