MP denuncia corretora de imóveis que aplicou 14 golpes e faturou quase R$ 1 milhão

12 DE OUTUBRO

72ª Festa da Padroeira é lançada e começa neste sábado

Convidados, imprensa, voluntários e patrocinadores participaram na manhã desta quinta-feira, no auditório da Catedral Nossa Senhora Aparecida, em Cascavel, do lançamento da 72ª Festa da Padroeira, com início a partir deste sábado (31), às 15h, com o Retiro Mariano voltado aos voluntários que vão trabalhar na festa, juntamente com Dom José Mário, terminando com uma […]