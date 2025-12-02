Fernando morreu em junho deste ano
Fernando Lorenzo Souza Gehlen, de nove anos, morreu ao ser atropelado na calçada, no mês de junho de 2024- Foto: Reprodução

Cascavel - Teve início na tarde desta terça-feira (2) no Fórum da Justiça Estadual de Cascavel uma audiência de instrução e julgamento a motorista de 44 anos acusada de matar o pequeno Fernando Lorenzo Souza Gehlen.

O menino Fernando morreu enquanto ele aguardava para atravessar a via, na presença da mãe e de um amigo, no dia 14 de junho de 2024. O carro furou a preferencial do cruzamento da Rua Paraná esquina com a Avenida Piquiri, sendo que o automóvel subiu na calçada e atropelou os pedestres. O menino acabou sendo mais atingido e com a gravidade dos ferimentos acabou morrendo ainda no local. A mãe e o amigo tiveram apenas ferimentos leves.

A motorista do carro fez o teste do bafômetro que apontou que não havia ingerido bebida alcoólica, mas ela se escondeu em uma loja alegando medo de ser linchada.

Ministério Público ofereceu denúncia contra a motorista Márcia Pereira Sobrinho, de 44 anos. Ela responde por homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. O acidente causou uma grande comoção da sociedade.

O resultdo do julgamento deverá ser divulgado ainda hoje.

Atualização

A audiência de instrução e julgamento foi adiada por 10 dias, e os advogados das partes serão ouvidos novamente.

