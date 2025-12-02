Cascavel - Teve início na tarde desta terça-feira (2) no Fórum da Justiça Estadual de Cascavel uma audiência de instrução e julgamento a motorista de 44 anos acusada de matar o pequeno Fernando Lorenzo Souza Gehlen.

O menino Fernando morreu enquanto ele aguardava para atravessar a via, na presença da mãe e de um amigo, no dia 14 de junho de 2024. O carro furou a preferencial do cruzamento da Rua Paraná esquina com a Avenida Piquiri, sendo que o automóvel subiu na calçada e atropelou os pedestres. O menino acabou sendo mais atingido e com a gravidade dos ferimentos acabou morrendo ainda no local. A mãe e o amigo tiveram apenas ferimentos leves.

A motorista do carro fez o teste do bafômetro que apontou que não havia ingerido bebida alcoólica, mas ela se escondeu em uma loja alegando medo de ser linchada.