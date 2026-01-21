Cascavel - Um grave acidente de trânsito resultou na morte de um motorista na tarde desta quarta-feira (21), na área rural de Cascavel.

Segundo informações, o condutor de um veículo Peugeot 206 seguia pela Estrada Alto São Salvador, quando em determinado momento perdeu o controle da direção, saiu da pista e capotou o carro. Imagens de câmera de segurança registraram o trágico acidente, veja o vídeo abaixo: