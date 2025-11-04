Paraná - Um grave acidente foi registrado na tarde desta terça-feira (4) na rodovia PR-573, que liga os municípios de Braganey e Corbélia, no Oeste do Paraná. Um caminhão prancha que transportava uma máquina pesada tombou às margens da via, resultando na morte do motorista.

Equipes de resgate foram acionadas imediatamente, mas o condutor não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do acidente. A rodovia precisou ser parcialmente interditada para o atendimento da ocorrência e a remoção do veículo, o que causou lentidão no tráfego durante parte da tarde.