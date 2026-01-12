Paraná - Um grave acidente de trânsito com óbito foi registrado na manhã desta segunda-feira (12) no km 386 da BR-376, em Imbaú, nos Campos Gerais do Paraná. A ocorrência foi atendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Segundo informações preliminares, um caminhão com placas de Ponta Grossa, atrelado a um semirreboque carregado com cervejas em lata, seguia no sentido Ponta Grossa–Imbaú quando, após uma curva em declive, saiu do leito carroçável e acabou submerso parcialmente no Rio Charqueada.