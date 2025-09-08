Motorista embriagado que fez "strike" na Rua Manaus está preso de forma preventiva

Cascavel - Na manhã desta segunda-feira (8) a Polícia Civil emitiu uma nota com informações sobre o caso de um motorista que bateu em três veículos estacionados na Rua Manaus, em frente ao Parque Vitória, em Cascavel. Veja o vídeo abaixo:
Conforme a nota, o motorista teve a prisão em flagrante convertida para prisão preventiva. Além de ser flagrado pelo crime de embriaguez ao volante (0,68mg/l), o homem também foi autuado pelos crimes de ameaça e lesão corporal no contexto de violência doméstica familiar.
Veja abaixo a nota na íntegra:
A Polícia Civil do Paraná, por meio da 15ª Subdivisão Policial de Cascavel, informa que na noite do último sábado (06/09/2025), foi registrado o Boletim de Ocorrência nº 2025/1133510, apresentado pela Polícia Militar, dando conta de um acidente de trânsito ocorrido na Rua Manaus, em Cascavel, no qual um veículo colidiu contra diversos automóveis estacionados e um trailer de lancha.
Após análise da autoridade policial de plantão, o condutor do veículo, J.C.G.O.P., 32 anos, foi autuado em flagrante pelos crimes de:
- Conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência (art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro – Lei 9.503/97);
- Lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar;
- Ameaça.
O investigado foi encaminhado à Cadeia Pública local e passou por audiência de custódia no dia 07/09/2025, ocasião em que a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva pelo Poder Judiciário, permanecendo, portanto, preso.
O Inquérito Policial seguirá agora para a Delegacia da Mulher de Cascavel, que dará continuidade às investigações, adotando as medidas legais cabíveis.