Motorista embriagado que fez "strike" na Rua Manaus está preso de forma preventiva

Cascavel - Na manhã desta segunda-feira (8) a Polícia Civil emitiu uma nota com informações sobre o caso de um motorista que bateu em três veículos estacionados na Rua Manaus, em frente ao Parque Vitória, em Cascavel. Veja o vídeo abaixo:

Conforme a nota, o motorista teve a prisão em flagrante convertida para prisão preventiva. Além de ser flagrado pelo crime de embriaguez ao volante (0,68mg/l), o homem também foi autuado pelos crimes de ameaça e lesão corporal no contexto de violência doméstica familiar.

Veja abaixo a nota na íntegra:

A Polícia Civil do Paraná, por meio da 15ª Subdivisão Policial de Cascavel, informa que na noite do último sábado (06/09/2025), foi registrado o Boletim de Ocorrência nº 2025/1133510, apresentado pela Polícia Militar, dando conta de um acidente de trânsito ocorrido na Rua Manaus, em Cascavel, no qual um veículo colidiu contra diversos automóveis estacionados e um trailer de lancha.

Após análise da autoridade policial de plantão, o condutor do veículo, J.C.G.O.P., 32 anos, foi autuado em flagrante pelos crimes de: