Cascavel e Paraná - Uma operação de fiscalização de velocidade realizada na manhã desta sexta-feira (31), destacou um dos trechos mais críticos da PR-180, no Oeste do Paraná. A ação ocorreu nas proximidades do km 370, próximo ao distrito de Juvinópolis, em Cascavel, área que registra histórico recorrente de sinistros de trânsito.

A fiscalização foi conduzida pela Polícia Militar do Paraná, por meio do Batalhão de Polícia Rodoviária, durante a Operação Radar. O trabalho foi concentrado em um ponto estratégico da rodovia, com o objetivo de coibir o excesso de velocidade e reforçar o cumprimento das normas de trânsito como forma de prevenção de acidentes.

Flagrante de Excesso de Velocidade na PR-180

Durante o monitoramento, 43 condutores foram flagrados trafegando acima do limite máximo permitido de 80 km/h. Um dos casos chamou atenção pela gravidade: um veículo foi registrado a 136 km/h, velocidade considerada incompatível com as condições de segurança do trecho.