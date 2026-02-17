Brasil - O motorista da van, que colidiu com o caminhão na BR-020, afirmou em depoimento à Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) que estava dirigindo há mais de 12 horas antes do acidente. A colisão deixou cinco mortos e 12 feridos. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF-DF), 16 pessoas estavam na van.

Ele contou que passou “toda madrugada” dirigindo e afirmou que não havia ingerido nenhum tipo de bebida alcoólica. Momentos antes da batida, ele postou em seu perfil em uma rede social, um vídeo dirigindo na madrugada. Na van, inclusive, havia um adesivo na parte traseira do veículo que dizia: “O patrão mandou tocar a noite toda”.

Segundo a legislação brasileira, é proibido ao motorista profissional dirigir por mais de 5 horas e meia ininterruptas veículos de transporte rodoviário coletivo de passageiros ou de cargas, sendo obrigatório um descanso de 30 minutos a cada 6 horas.

No depoimento, o motorista não mencionou qualquer tipo de parada para descanso durante o trajeto de mais de 700 quilômetros. O veículo saiu de Santa Rita de Cássia, na Bahia, no final da tarde desta segunda-feira (16/2).