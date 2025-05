TRAGÉDIA

Homem morre em grave acidente de trânsito na BR-277 em Cascavel

Uma violenta colisão de trânsito registrada na manhã deste domingo (11) de Dias das Mães, tirou a vida de um motorista na BR-277, em Cascavel. Veja abaixo o vídeo no local da ocorrência: De acordo com informações, ele dirigia um automóvel VW Bora com placas de Marmeleiro pela rodovia, quando colidiu frontalmente contra um caminhão […]