O fim de semana será de velocidade no Autódromo Internacional Zilmar Beux, em Cascavel. A pista mais veloz do Brasil recebe a Super Final da temporada 2025 do Moto1000GP, com corridas no sábado (29) e no domingo. O GP Motul reunirá mais de 160 pilotos e definirá os campeões brasileiros e latino-americanos de motovelocidade. Nove categorias chegam à Super Final com títulos em aberto.
CASCAVEL
Moto1000GP reúne mais de 160 pilotos
Mais notíciasMais artigos
PARANÁ
Rio Bonito do Iguaçu: Primeiras casas das vítimas do tornado começam a ser construídas semana que vem
Oito terrenos já passaram pelas fases de limpeza e nivelamento do solo e foram liberados pela prefeitura para início da construção
CASCAVEL
Cascavel vai asfaltar 66 trechos de ruas antigas em 2026! Confira a lista completa
O Município de Cascavel avança em mais uma etapa do compromisso de eliminar todos os trechos sem pavimentação existentes nas ruas antigas da cidade. O IPC (Instituto de Planejamento de Cascavel) apresentou hoje (28) detalhes da licitação para contratação dos projetos dessas vias. A licitação, com o valor estimado de R$ 904.969,42, será realizada no […]
BRASIL
Expectativa de vida no país sobe para 76,6 anos, a maior já registrada
É o maior valor já registrado desde 1940, quando começa a série histórica do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
CASCAVEL
Câncer: Câmara aprova projeto que incentiva doação de cabelo para pessoas em tratamento
Foi aprovado nesta semana o Projeto de Lei Ordinária 140/2025, que institui a Semana de Incentivo à Doação de Cabelo a Pessoas em Tratamento de Câncer. Os autores da proposta são os vereadores Cidão da Telepar (Podemos) e Edson Souza (MDB). Motivados pelo Dia Nacional de Combate ao Câncer, que acontece em 27 de novembro, […]
HOJE EXPRESS
Por que estamos atropelando tanto? O preço da pressa e da imprudência
A mobilidade urbana é um fator crucial para o desenvolvimento de uma cidade. Todos os atores que compõem esse grande cenário influenciam diretamente o processo de deslocamento diário das pessoas: do trabalho para casa, da casa ao supermercado, à escola ou aos locais de lazer. Ao longo do dia, cada indivíduo traça um verdadeiro mapa […]
TRAGÉDIA
Pedestre morre atropelado por Fiat Strada na BR-277 em Cascavel e corpo é dilacerado
Um grave acidente de trânsito foi registrado na noite desta quinta-feira (27) na BR-277, no Bairro Santos Dumont em Cascavel. A ocorrência aconteceu no KM 597, quando uma Fiat Strada atingiu um pedestre que atravessava a rodovia. O impacto foi fatal e a vítima morreu na hora, com o corpo dilacerado devido à força da […]