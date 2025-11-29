Moto1000GP reúne mais de 160 pilotos

O fim de semana será de velocidade no Autódromo Internacional Zilmar Beux, em Cascavel. A pista mais veloz do Brasil recebe a Super Final da temporada 2025 do Moto1000GP, com corridas no sábado (29) e no domingo. O GP Motul reunirá mais de 160 pilotos e definirá os campeões brasileiros e latino-americanos de motovelocidade. Nove categorias chegam à Super Final com títulos em aberto.

Notícias Relacionadas

Assuntos