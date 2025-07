Morre Ozzy Osbourne, o chamado “Príncipe das Trevas do Rock”

“É com mais tristeza do que meras palavras podem expressar que temos que informar que nosso amado Ozzy Osbourne faleceu esta manhã. Ele estava com sua família e cercado de amor. Pedimos a todos que respeitem a privacidade de nossa família neste momento.” Esse foi comunicado da família Osbourne enviado à imprensa nesta teraça-feria (22), para comunicar que o mundo da música perdeu um de seus ícones mais marcantes: Ozzy Osbourne faleceu, aos 76 anos, deixando um legado inigualável no rock e no heavy metal. A causa da morte ainda não foi divulgada oficialmente pela família, mas o artista enfrentava sérios problemas de saúde nos últimos anos, incluindo Parkinson e complicações na coluna que o afastaram dos palcos.

Nascido em Birmingham, na Inglaterra, em 1948, John Michael Osbourne ficou conhecido mundialmente como vocalista da lendária banda Black Sabbath, formada em 1968. Com clássicos como “Paranoid”, “Iron Man” e “War Pigs”, Ozzy ajudou a criar e moldar o gênero do heavy metal com uma sonoridade pesada, letras sombrias e uma presença de palco que desafiava convenções. Sua voz inconfundível e seu estilo provocador lhe renderam o apelido de “Príncipe das Trevas”.

Após sua saída conturbada do Black Sabbath, em 1979, Ozzy iniciou uma carreira solo de enorme sucesso, com álbuns como “Blizzard of Ozz” e “Diary of a Madman”. Sua trajetória foi marcada tanto por sucessos estrondosos quanto por escândalos, como o famoso episódio em que mordeu a cabeça de um morcego no palco. Ainda assim, sua autenticidade e carisma conquistaram gerações.

A influência na cultura pop

Além da música, Ozzy também se tornou uma figura da cultura pop ao protagonizar, junto com sua família, o reality show The Osbournes, exibido pela MTV nos anos 2000. O programa revelou o lado doméstico e excêntrico do astro, aproximando-o de novos públicos e reforçando sua imagem como um ícone cultural.