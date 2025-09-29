Morre o jornalista esportivo Paulo Soares, o "Amigão", aos 63 anos

Brasil - O jornalista e apresentador esportivo Paulo Soares, conhecido como “Amigão”, faleceu nesta segunda-feira (29), aos 63 anos. Ele estava afastado da ESPN devido a problemas de saúde e, em 2023, revelou ter passado por seis cirurgias na coluna.

Com mais de 30 anos de carreira na ESPN, Paulo ficou conhecido pelo carisma e pelo trabalho à frente do SportsCenter, programa que apresentou por muitos anos ao lado de Antero Greco — que faleceu em 2023, vítima de um tumor no cérebro.