Morre o compositor Hermeto Pascoal aos 89 anos

Morreu neste sábado (13) o compositor e arranjador brasileiro Hermeto Pascoal, aos 89 anos. A morte foi anunciada nas redes sociais do artista, e a causa não foi divulgada.

Nas redes sociais, colegas e amigos prestaram homenagens. “Quem desejar homenageá-lo, deixe soar uma nota no instrumento, na voz, na chaleira e ofereça ao universo. É assim que ele gostaria”, diz a nota.