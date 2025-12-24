Cascavel e Paraná - Terá início na manhã desta quarta-feira, dia 24, na Capela C da Acesc, o velório de Mara Salete Wypych, de 64 anos, falecida nesta terça-feira. Ela deixa um filho.

Mara Salete Wypych integrava uma das famílias mais tradicionais de Cascavel. Seu pai, Roberto Wypych, exerceu o cargo de senador interino da República no período de 1985 a 1986 e presidiu a central cooperativista Cotriguaçu. Seu irmão, Roberto Wypych Junior, é empresário e advogado de reconhecida atuação profissional.