Moradores solicitam dispositivos para reduzir a velocidade da Rua Alexandre de Gusmão

Cascavel - O excesso de velocidade na Rua Alexandre de Gusmão, que passou a ser binário desde o começo de janeiro deste ano – depois de a via ter sido toda remodelada dentro do projeto da nova Carlos Gomes – continua sendo um grave problema. Um grupo de moradores do Bairro Maria Luiza esteve na manhã desta terça-feira (29) na sede da Transitar para pedir melhorias à via que tem um grande fluxo de veículos.

Para os moradores, além de a rua ter muitas residências familiares, a região tem escolas e o excesso de velocidade acaba dificultando a mobilidade da região, deixando a situação perigosa. Por isso, eles solicitaram que sejam instalados novos redutores de velocidade e que, no trecho próximo à Praça do Maria Luiza até a Rua Doutor Sandino Erasmo de Amorim a terceira pista – que é pouco utilizada – seja retirada para dar espaço a um estacionamento que foi retirado.

Ultrapassagens

Um dos moradores relatou a insegurança e afirmou que a terceira faixa não está sendo utilizada para a trafegabilidade, mas sendo usada para a ultrapassagem dos veículos que passam em alta velocidade. Dados repassados pela autarquia aos moradores apontaram que mais de 68 mil veículos utilizaram a via em apenas uma semana, após ela virar mão única.