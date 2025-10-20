Cascavel - O clima natalino começa a tomar conta de Cascavel a partir desta terça-feira (21), quando a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Secult), inicia, às 9h, em frente à Catedral Nossa Senhora Aparecida, a montagem da decoração do Natal de Luz e Paz 2025.
Além da tradicional Casinha do Papai Noel, no Calçadão da Avenida Brasil, mais de 30 pontos da cidade receberão decoração especial, entre eles a Praça Wilson Jofre, Praça da Bíblia, Prefeitura, Aeroporto e Lago Municipal.
O projeto mantém o conceito sustentável, com o uso de materiais ecológicos, como o bambu, e traz elementos que valorizam a fauna e flora brasileiras, como o Pinheiro do Paraná e a capivara gigante.
A instalação deve ser concluída até o dia 10 de novembro, e o acendimento oficial das luzes está previsto para o dia 14 de novembro, data em que Cascavel celebra 74 anos.
Fonte: Secom