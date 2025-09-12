Modelo de gestão do Paraná é tese de doutorado em Universidade da Argentina

Paraná - O modelo de gestão do Governo do Paraná foi o tema defendido pelo secretário estadual das Cidades, Guto Silva, na apresentação da sua tese de doutorado em Administração na Facultad de Ciencias Económicas da Universidad Nacional de Misiones, da Argentina. Guto foi agraciado com o doutorado, nesta quinta-feira (11/09), apresentando o modelo de planejamento estratégico para o desenvolvimento territorial do Paraná.

Foto: Valdelino Pontes

A banca elogiou a relação de teoria e prática trazida pelo trabalho, destacando a importância da relação universidade-governo-sociedade A tese defendida por Guto Silva foi baseada nas experiências do Rota do Progresso e do Conecta399, programas desenvolvidos e iniciados por Guto Silva quando ele esteve à frente da Secretaria Estadual de Planejamento.