Modelo de gestão do Paraná é tese de doutorado em Universidade da Argentina

Explore o modelo de gestão do Governo do Paraná apresentado por Guto Silva em sua tese de doutorado na Argentina - Foto: Valdelino Pontes

Paraná - O modelo de gestão do Governo do Paraná foi o tema defendido pelo secretário estadual das Cidades, Guto Silva, na apresentação da sua tese de doutorado em Administração na  Facultad de Ciencias Económicas da  Universidad Nacional de Misiones, da Argentina. Guto foi agraciado com o doutorado, nesta quinta-feira (11/09), apresentando o modelo de planejamento estratégico para o desenvolvimento territorial do Paraná.

A banca elogiou a relação de teoria e prática trazida pelo trabalho, destacando a importância da relação universidade-governo-sociedade A tese defendida por Guto Silva foi baseada nas experiências do Rota do Progresso e do Conecta399, programas desenvolvidos e iniciados por Guto Silva  quando ele esteve à frente da Secretaria Estadual de Planejamento.

O Conecta399 é um programa de planejamento estratégico em rede e de promoção da cultura do planejamento e da colaboração em parcerias, visando o estímulo do desenvolvimento territorial paranaense. O Rota do Progresso tem a finalidade de promover o desenvolvimento em territórios com menores índices de renda em comparação a outros municípios do estado.

Ao aprovar o doutorado, a banca enfatizou “a contribuição do trabalho para estruturar mudanças significativas no planejamento público e no ciclo das políticas públicas”. Para Guto Silva, o reconhecimento da banca é um reconhecimento duplo: “primeiro, a conquista do doutorado é um momento especial na minha vida, que consolida minha carreira profissional e a constante busca por aperfeiçoamento, mas também reconhece o Modelo Paraná de gestão pública. Quero compartilhar esse título com o governador Ratinho Junior e com todos os paranaenses

