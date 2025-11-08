Mobilização ambiental retira duas toneladas de resíduos

Itaipulândia e Paraná - Itaipulândia – Uma ação desenvolvida pela Itaipu Binacional com total apoio da Administração Municipal e Colônia de Pescadores de Itaipulândia promoveu, na manhã da última quarta-feira (5), a limpeza das margens do Lago de Itaipu. A mobilização reuniu pescadores e servidores das Secretarias de Meio Ambiente, Agricultura e Obras, que se dedicaram para a realização desta ação.

Durante o trabalho, as equipes de pescadores percorreram trechos de acesso ao lago e regiões próximas aos rios, recolhendo aproximadamente 2 toneladas de materiais, entre recicláveis e rejeitos. A operação contou com apoio de embarcações dos pescadores e ASSOREMI, garantindo transporte seguro, triagem e destinação adequada dos resíduos.