Missas em todos os cemitérios e transporte gratuito marcam Dia de Finados em Cascavel

Neste domingo (2) em que é celebrado o Dia de Finados, muitas pessoas acabam indo aos cemitérios para prestar as suas homenagens aos entes queridos e, por isso, os mesmos acabam ficando bastante movimentados. Em Cascavel, a Acesc (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Cascavel) preparou uma programação especial para a data, que contará com missas em todos os cemitérios urbanos do município e estrutura reforçada para acolher os visitantes.

Já nas celebrações religiosas, ao todo serão sete missas durante o dia nos cemitérios. No Cemitério Central, as missas serão às 7h, às 9h e às 16h, celebradas pela Paróquia Nossa Senhora de Caravaggio. No Cemitério São Luiz, no Bairro São Cristóvão, as cerimônias acontecem às 9h e às 17h, conduzidas pela Paróquia São Cristóvão. No Cristo Redentor, no Bairro Guarujá, a missa está marcada para às 9h, e no Cemitério Jardim da Saudade, também no Guarujá, a celebração será às 16h, ambas conduzidas pela Paróquia São Francisco de Assis.

De acordo com a Acesc, por conta das obras de ampliação dos jazigos subterrâneos, as missas no Cemitério Central serão realizadas em frente ao portão principal. As limpezas e manutenções leves, como varrições, pinturas e troca de flores, podem ser realizadas até o fim da tarde deste sábado (1º), véspera do feriado. Já no domingo (2) o horário de funcionamento dos cemitérios municipais neste domingo (2) será das 7h às 19h.

Segundo a Acesc, durante todo o dia terão equipes de servidores identificados em todos os locais para orientar famílias e visitantes sobre a localização de jazigos, horários das celebrações e demais informações, que também estarão orientando que, durante as homenagens, a população evite o uso de recipientes que acumulem água, como vasos, pratinhos ou outros objetos, para prevenir a proliferação do mosquito da dengue. Uma ampla estrutura de apoio para garantir a segurança e o conforto dos visitantes foi preparada.

Transporte público

Devido ao movimento nos cemitérios terá reforço dos ônibus do transporte público para melhorar o transporte aos moradores. A linha 360, que atende o Cemitério Central, terá reforço de um ônibus das 8h às 17h. Para os demais cemitérios, as empresas terão veículos de prontidão nas garagens e os agentes de transporte estarão nos terminais acompanhando o movimento de passageiros. Caso seja identificada maior demanda, novos ônibus serão acionados para garantir o atendimento adequado à população, lembrando que durante o domingo a tarifa é isenta.

Banco de Olhos realiza ação sobre a doação de córneas

Neste domingo (2), das 8h às 17h, a equipe do Banco de Olhos estará nos Cemitérios Central, São Luiz e Cristo Redentor, em Cascavel, distribuindo folders e conscientizando sobre a importância da doação de córneas. A doação de córneas, por exemplo, transforma a dor em luz, devolvendo a visão a quem perdeu a capacidade de enxergar. No Paraná, mais de 2 mil pessoas aguardam um transplante de córnea, segundo dados do Sistema Estadual de Transplantes.

Em Cascavel, o Banco de Olhos atua desde março de 2006, com autorização do Sistema Nacional de Transplantes (SNT). Desde sua criação, a instituição já realizou 7.643 doações, equivalentes a 15.212 olhos, sendo 6.549 distribuídos para pacientes de Cascavel, Curitiba e outras regiões do Brasil.

O serviço é responsável por todas as etapas da doação, do diálogo com as famílias à retirada, preservação e distribuição das córneas destinadas aos transplantes, garantindo que cada gesto de solidariedade possa transformar vidas. “A doação de córneas é um ato de amor que ultrapassa a perda e leva esperança a quem aguarda por uma nova chance de enxergar o mundo. Nosso trabalho é garantir que o desejo de doar se transforme em vida nova para outras pessoas”, destacou a coordenadora do Banco de Olhos de Cascavel, a médica oftalmologista Selma Miyazaki.

Podem ser doadores pessoas entre 4 e 70 anos, e entre os beneficiados estão pacientes com ceratocone, cicatrizes na córnea causadas por infecções ou traumas oculares. “Não é preciso deixar nada registrado em documentos oficiais, basta conversar com a família e deixar clara a vontade de doar. No momento do óbito, são os familiares que autorizam a doação, por isso o diálogo é tão importante”, enfatizou Miyazaki.

Programação completa das missas

Cemitério Central – em frente ao portão de entrada.

7h – Celebrante: Paróquia Nossa Senhora de Caravaggio

9h – Celebrante: Paróquia Nossa Senhora de Caravaggio

16h – Celebrante: Paróquia Nossa Senhora de Caravaggio