Missão Paraná: Estado quer fechar "lacunas para o crime" na fronteira

Guaíra e Paraná - A Secretaria da Segurança Pública do Paraná promoveu, ontem (23), um encontro com autoridades e moradores da região de fronteira no Oeste, em Guairá, para debater e fortalecer as ações de segurança. A reunião, parte da agenda da Missão Paraná, foi conduzida pelo secretário da Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira, e teve como foco principal a escuta ativa das demandas da população.

Durante o encontro, prefeitos, parlamentares e representantes do Poder Judiciário e do Ministério Público que compõem a Faixa de Fronteira puderam apresentar suas perspectivas diretamente à cúpula da segurança. A proposta é manter um canal de comunicação aberto, garantindo que as futuras ações policiais sejam um reflexo direto das necessidades discutidas com a comunidade. O movimento ressalta o compromisso da pasta em trabalhar de forma colaborativa e transparente.

“Estamos fechando todas as lacunas para o crime por meio da integração da segurança com as outras secretarias, do diálogo constante com prefeitos e moradores. Desta forma, a Missão Paraná fortalece esse diálogo, assegurando mais cidadania, geração de empregos, sensação de segurança e qualidade de vida para todos”, destacou o secretário.

A Missão Paraná é uma iniciativa que deslocou a cúpula da Secretaria de Estado da Segurança Pública para o Interior para aproximar a gestão dos cidadãos. O projeto prioriza o diálogo para entender as particularidades de cada local e construir soluções de forma conjunta. Nessa área específica a atuação é primordial pelo combate aos crimes transfronteiriços. Apenas neste ano foram apreendidas 271 toneladas de drogas no Paraná, o segundo que mais apreende do Brasil.

O secretário das Cidades, Guto Silva, disse que é impossível falar em cidades ou territórios sem tratar da segurança pública. “O Estado e os municípios mudaram muito, com crescimento principalmente das médias e grandes cidades. Passamos a ser o maior estado da região Sul e a quarta maior economia do País”, disse. “A gente preza por cidades pulsantes, mas nenhuma delas vai avançar, receber novos investimentos e criar empregos se não for segura. Nunca tivemos um ambiente tão rigoroso em termos de segurança pública como estamos alcançando no momento”.