Missa marca o encerramento do Outubro Rosa

Cascavel – Encerrando um mês inteiro de atividades voltadas à conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama, será celebrada nesta quinta-feira (31) uma missa especial do Cascavel Rosa na Catedral Nossa Senhora Aparecida. A celebração, marcada para as 19h, tem como objetivo agradecer por mais um Outubro Rosa de mobilização e reforçar a mensagem de cuidado com a saúde das mulheres.

Durante todo o mês, a campanha promoveu diversas palestras e ações educativas em empresas e instituições, sempre com o acompanhamento de profissionais da área médica. As atividades abordaram temas como autoexame, exames preventivos, hábitos saudáveis e a importância do apoio emocional durante o tratamento.