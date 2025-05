Minha história: Do jornalismo da máquina de escrever à IA

Cascavel - Como em todo o início de semana, a equipe de jornalismo do Jornal O Paraná se reúne na Redação para planejar a edição e discutir pautas. Além dos assuntos factuais, a semana é de comemoração pelos 49 anos do Jornal O Paraná, um dos mais antigos diários impressos em circulação do interior do Estado, que venceu o tempo e o advento das novas tecnologias propagadas pela Era Digital, informando o leitor sobre as notícias de Cascavel, da região Oeste, do Paraná, do Brasil e do mundo.

Em determinado ponto da conversa, o editor-chefe, Paulo Alexandre de Oliveira, sugeriu que entrevistássemos o mais antigo colaborador do Jornal O Paraná ainda em atividade. É aí que eu, Vandré Dubiela, entro em cena. Com muito orgulho, ostento na minha carteira de trabalho a data de minha admissão no Jornal O Paraná: 1º de junho de 1990. Já se passaram 35 anos da primeira vez que coloquei meus pés na Redação do Jornal de Fato.

Meu primeiro contato com o Jornal O Paraná surgiu antes mesmo de se transformar em colaborador do diário. No fim da década de 1990, todas as manhãs, por volta das 7h30, batia no vidro da janela do departamento comercial, para buscar a edição do dia e levar para os diretores da HM (Hermes Macedo), conceituada loja de utilidades da década de 1980 que liderou o comércio varejista pelo Brasil.

Como office-boy, recebia os exemplares das mãos da Tia Genésia, que na época respondia pela limpeza do jornal e preparação do café. Colocava os exemplares debaixo do braço e partia para vencer a pé a distância de cerca de um quilômetro ao longo da Rua Pernambuco. Passados alguns meses, fiquei sabendo que a Marisina, nossa vizinha de porta no Residencial Quinta do Sol trabalhava no Jornal O Paraná e, em conversa com minha saudosa mãe, Neuza Maria Dubiela, falou que estavam à procura de alguém para ficar responsável pelo arquivamento das fotos de papel, ainda P&B.

Jornalista Vandré Dubiela, nos dias atuais, na Redação do Jornal O Paraná – Foto: Paulo Eduardo

‘120 por minuto’

Mas antes, da contratação, era precisa participar da entrevista e de um teste de habilidade na máquina de datilografar. Salvo engano, era preciso teclar pelo menos 120 palavras por minutos. Foi nessa hora que todo o esforço dedicado na Escola de Datilografia Carminha, foi recompensado e consegui passar no teste.