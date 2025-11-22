Milhares de pessoas acompanham o acender das luzes do Natal de Luz 2025

Corbélia e Paraná - Corbélia viveu, na noite desta sexta-feira (21), um dos momentos mais emocionantes e marcantes da sua história recente. A Praça Guadalajara foi palco de uma celebração inesquecível, reunindo milhares de pessoas para acompanhar o acender das luzes do Natal de Luz 2025, que encantou moradores e visitantes.



A abertura da noite ficou por conta da Orquestra Municipal de Viola Caipira, que apresentou um repertório preparado especialmente para o evento. A música trouxe emoção, tradição e aconchego, preparando o público para uma das cenas mais aguardadas do ano.



Quando chegou o grande momento, a praça mergulhou em silêncio e, em seguida, explodiu em encantamento. O acender das luzes transformou completamente o cenário, revelando uma decoração grandiosa, vibrante e cheia de detalhes que chamaram a atenção de crianças e adultos. Túneis luminosos, árvores decoradas e novos elementos temáticos deram vida a um ambiente mágico que permanece aberto para visitação.



Logo depois, a emoção tomou outra forma: a chegada do Papai Noel. Em um momento que arrancou sorrisos e suspiros, o bom velhinho foi recebido com aplausos e olhares brilhantes das crianças, que formaram longas filas para garantir um abraço, uma foto e compartilhar seus pedidos de Natal. A presença do Papai Noel reforçou ainda mais a atmosfera de magia que tomou conta do evento.



A noite também contou com grande participação da população na Feira Livre, que ofereceu pastel, caldo de cana, espetinho, bebidas e produtos artesanais. O movimento foi intenso, fortalecendo o comércio local e proporcionando um momento ainda mais especial para as famílias que prestigiaram a celebração.