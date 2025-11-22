Milhares de pessoas acompanham o acender das luzes do Natal de Luz 2025

Corbélia e Paraná - Corbélia viveu, na noite desta sexta-feira (21), um dos momentos mais emocionantes e marcantes da sua história recente. A Praça Guadalajara foi palco de uma celebração inesquecível, reunindo milhares de pessoas para acompanhar o acender das luzes do Natal de Luz 2025, que encantou moradores e visitantes.
A abertura da noite ficou por conta da Orquestra Municipal de Viola Caipira, que apresentou um repertório preparado especialmente para o evento. A música trouxe emoção, tradição e aconchego, preparando o público para uma das cenas mais aguardadas do ano.
Quando chegou o grande momento, a praça mergulhou em silêncio e, em seguida, explodiu em encantamento. O acender das luzes transformou completamente o cenário, revelando uma decoração grandiosa, vibrante e cheia de detalhes que chamaram a atenção de crianças e adultos. Túneis luminosos, árvores decoradas e novos elementos temáticos deram vida a um ambiente mágico que permanece aberto para visitação.
Logo depois, a emoção tomou outra forma: a chegada do Papai Noel. Em um momento que arrancou sorrisos e suspiros, o bom velhinho foi recebido com aplausos e olhares brilhantes das crianças, que formaram longas filas para garantir um abraço, uma foto e compartilhar seus pedidos de Natal. A presença do Papai Noel reforçou ainda mais a atmosfera de magia que tomou conta do evento.
A noite também contou com grande participação da população na Feira Livre, que ofereceu pastel, caldo de cana, espetinho, bebidas e produtos artesanais. O movimento foi intenso, fortalecendo o comércio local e proporcionando um momento ainda mais especial para as famílias que prestigiaram a celebração.
Além da Praça Guadalajara, a Praça Brasil e a Praça Paraguai também estão completamente decoradas, trazendo novos cenários iluminados e espaços temáticos que prometem encantar quem passar por lá. A Prefeitura reforça o convite para que a população visite esses locais, caminhe pelos ambientes decorados e aproveite toda a magia preparada para este Natal.
As comemorações seguem neste fim de semana, agora nos distritos:
Penha – 22 de novembro
📍 Praça Olivo Durigon – 19h
Apresentação da Orquestra de Viola Caipira e do Coral Municipal
Feira Livre a partir das 18h
Ouro Verde – 23 de novembro
📍 Praça Central – 19h
Apresentação do Coral Municipal
Trenzinho para as crianças
Feira Livre a partir das 14h30
Para a administração municipal, o sucesso da noite reforça o compromisso em resgatar e fortalecer as tradições de Corbélia, promovendo um Natal de Luz que une a comunidade e proporciona momentos de alegria, emoção e esperança para todas as famílias.
Com uma programação ampliada, decoração inédita em diversos pontos da cidade e participação expressiva da comunidade, Corbélia inicia oficialmente seu período natalino celebrando a beleza das tradições, o brilho das luzes e a força da união entre as famílias.
O espírito de Natal está aceso e a magia segue iluminando a cidade.