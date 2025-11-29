Metropolitano homenageia Fábio Tokunaga

Os campeões do Campeonato Metropolitano de Velocidade de Londrina foram conhecidos no último fim de semana no Autódromo Internacional Ayrton Senna, quando foi disputada a 6ª última etapa da temporada 2025. Além de apontar os campeões, a prova promovida e organizada pelo Automóvel clube do Café, com supervisão da FPrA (Federação Paranaense de Automobilismo), homenageou o piloto Fábio Massaiti Tukunaga, falecido no último dia 14 em acidente automobilístico em Maringá. Antes da solenidade de pódio, os participantes da prova de encerramento da temporada pousaram diante do carro de Tukunaga, com o qual ele disputou a categoria Marcas.
Depois de seis etapas, 24 provas disputas e o descarte dos cinco piores resultados, foram conhecidos os campeões. Destaque para Waldemir H. Neno de Oliveira, que conquistou o título das categorias Speed Fusca e Speed Fusca A. Os outros campeões foram Rafael Oliva Caliento na categoria Marcas; Emerson Alberto Will, na Turismo; e Gerson Marek, na MBR2000.
Classificação final do Metropolitano de Londrina/Top 5
Categoria Speed Fusca
Posição Piloto Pontos
1º) Waldemir H. Neno de Oliveira 347
2º) Marcelo Tizzot Miguel 322
3º) Cristyano Casagrande 315
4º) Renan Procópio dos Santos 283
5º) Vinicius Hauss 218
Categoria Marcas
1º) Rafael Oliva Caliento 279
2º) José Guilherme F. Munhoz 242
3º) Guilherme H. V. Morandini 186
4º) Paulo Velloso V. Marcondes 174
5º) Gabriel Contador de Oliveira 160
14º) Fábio Massaiti Tokunaga 35
Categoria Turismo
1º) Emerson Alberto Will 323
2º) Douglas Januário da Silva 270
3º) Marcos Roberto Romera/Ricardo Augusto Grandizolli 255
4º) Plínio Ângelo Boin 127
5º) Rafael Lupatini/Bernardo Barlera 105
Categoria MBR2000
1º) Gerson Marek 191
2º) André Luiz Jacob 177
3º) Gabriel Santos Ymagava 81
4º) João Carlos Machiavelli 60
5º) César Ribas de Lima/Ruslan Carta Filho 58
Categoria Speed Fusca A
1º) Waldemir H. Neno de Oliveira 152
2º) Ademar Luiz Fedrigo 86
3º) Carlos Henrique Mendes 66
4º) Reinaldo Gomes Ribeirete/Renan Ribeirete Pires 66
5º) Gustavo Bonesi 0