Metropolitano homenageia Fábio Tokunaga

Os campeões do Campeonato Metropolitano de Velocidade de Londrina foram conhecidos no último fim de semana no Autódromo Internacional Ayrton Senna, quando foi disputada a 6ª última etapa da temporada 2025. Além de apontar os campeões, a prova promovida e organizada pelo Automóvel clube do Café, com supervisão da FPrA (Federação Paranaense de Automobilismo), homenageou o piloto Fábio Massaiti Tukunaga, falecido no último dia 14 em acidente automobilístico em Maringá. Antes da solenidade de pódio, os participantes da prova de encerramento da temporada pousaram diante do carro de Tukunaga, com o qual ele disputou a categoria Marcas.

Depois de seis etapas, 24 provas disputas e o descarte dos cinco piores resultados, foram conhecidos os campeões. Destaque para Waldemir H. Neno de Oliveira, que conquistou o título das categorias Speed Fusca e Speed Fusca A. Os outros campeões foram Rafael Oliva Caliento na categoria Marcas; Emerson Alberto Will, na Turismo; e Gerson Marek, na MBR2000.

Classificação final do Metropolitano de Londrina/Top 5

Categoria Speed Fusca

Posição Piloto                    Pontos

1º)          Waldemir H. Neno de Oliveira    347

2º)          Marcelo Tizzot Miguel   322

3º)          Cristyano Casagrande    315

4º)          Renan Procópio dos Santos         283

5º)          Vinicius Hauss   218

Categoria Marcas

1º)          Rafael Oliva Caliento     279

2º)          José Guilherme F. Munhoz          242

3º)          Guilherme H. V. Morandini         186

4º)          Paulo Velloso V. Marcondes       174

5º)          Gabriel Contador de Oliveira      160

14º)       Fábio Massaiti Tokunaga              35

Categoria Turismo

1º)          Emerson Alberto Will     323

2º)          Douglas Januário da Silva             270

3º)          Marcos Roberto Romera/Ricardo Augusto Grandizolli    255

4º)          Plínio Ângelo Boin           127

5º)          Rafael Lupatini/Bernardo Barlera             105

Categoria MBR2000

1º)          Gerson Marek   191

2º)          André Luiz Jacob              177

3º)          Gabriel Santos Ymagava               81

4º)          João Carlos Machiavelli 60

5º)          César Ribas de Lima/Ruslan Carta Filho  58

Categoria Speed Fusca A

1º)          Waldemir H. Neno de Oliveira    152

2º)          Ademar Luiz Fedrigo      86

3º)          Carlos Henrique Mendes             66

4º)          Reinaldo Gomes Ribeirete/Renan Ribeirete Pires             66

5º)          Gustavo Bonesi 0

