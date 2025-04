Mercedes capota após colisão com HB20 no centro de Cascavel

Cascavel - Na manhã desta segunda-feira (7), um acidente de trânsito resultou no capotamento de uma Mercedes GLC 250 no cruzamento da rua Presidente Kennedy com a rua Visconde do Rio Branco, no Centro de Cascavel.

Segundo informações, o acidente ocorreu quando um HB20, ao sair do estacionamento da Presidente Kennedy para acessar a Visconde do Rio Branco, colidiu com a Mercedes que seguia pela Kennedy.

Com o impacto da colisão, a Mercedes capotou e parou com as quatro rodas para cima. Apesar do susto, ninguém ficou ferido no acidente, resultando apenas em danos materiais aos veículos.