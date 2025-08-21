Menor IPVA do Brasil: confira na calculadora uma simulação do valor com alíquota de 1,9%

Curitiba - Os paranaenses já podem calcular de forma simplificada o quanto vão economizar com o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) em 2026. A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) desenvolveu uma calculadora que mostra de forma simples e direta o que a nova alíquota de 1,9% representa para o bolso dos consumidores.
Na prática, a redução do IPVA anunciada pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior nesta quarta-feira (20) representa uma economia de mais de 45% para a população. O imposto sairá dos atuais 3,5% para 1,9% do valor venal dos veículos.
A ferramenta ajuda o cidadão a visualizar essa mudança na prática. Para isso, basta informar o valor do seu veículo para que a calculadora mostre o quanto seria cobrado do IPVA na alíquota atual e o quanto ele deve passar a pagar a partir do próximo ano.
Outra forma de fazer essa simulação é a partir do próprio valor do IPVA 2025. Caso o contribuinte não saiba com exatidão o quanto custa o seu carro, por exemplo, basta inserir quanto foi pago no exercício atual para que a calculadora faça a projeção para 2026.
Importante destacar, porém, que se trata apenas de uma simulação – ou seja, não necessariamente o resultado será aquele que o contribuinte vai encontrar no próximo mês de janeiro. Isso porque o cálculo do IPVA é feito com base a partir do valor venal de cada veículo estipulado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) a partir de uma pesquisa regional, o que pode trazer algumas variações. Ainda assim, a ferramenta ajuda a dar uma boa noção do tamanho da economia para as famílias.
CLIQUE AQUI PARA FAZER O CÁLCULO
REDUÇÃO HISTÓRICA
Com a redução de mais de 45%, o Paraná se torna o estado com a menor alíquota de IPVA de todo o Brasil. Atualmente, a frota tributada do Paraná é de 4,1 milhões de veículos, sendo que 3,4 milhões deles serão beneficiados com a redução – ou seja, quase 83% do total. Fazem parte desse grupo automóveis, motocicletas acima de 170 cilindradas, caminhonetes, camionetas, ciclomotores, motonetas, utilitários, motorhomes, triciclos, quadriciclos e caminhões-tratores.
Os donos de automóveis serão quem mais vão aproveitar a redução. São mais de 2,5 milhões de carros tributados em todo o Paraná e que terão o IPVA reduzido a partir de 2026. Em seguida, aparecem as motocicletas (268,7 mil), caminhonetes (244,7 mil) e camionetas (225,1 mil).
A medida não altera a alíquota de veículos com valores diferenciados. Assim, ônibus, caminhões, veículos de aluguel, utilitários de carga ou movidos a gás natural veicular (GNV) seguem tributados em 1%.
Fonte: AEN