Ibema - O Governo do Paraná lamenta informar que um menino matriculado na rede estadual de apenas 12 anos morreu após ser atingido por uma trave em uma quadra esportiva municipal próxima ao Colégio Estadual José de Anchieta, em Ibema, na região Oeste.

O espaço também recebe Aulas Especializadas de Treinamento Esportivo (AETE) da rede estadual. Após a aula que aconteceu nesta manhã, o menino ficou na quadra em uma atividade com monitores do município e acabou sofrendo o acidente.

O jovem chegou a ser socorrido, foi levado de ambulância a um hospital próximo, mas não resistiu aos ferimentos.