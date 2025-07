Mel do Oeste impulsiona turismo gastronômico e valoriza agricultura familiar

Entre os preferidos para uso na elaboração de pratos está o Mel Jataí , e o motivo é fácil de entender. Produzido pela abelha Jataí , esse mel é considerado raro, o que exigiu a valorização do produto no mercado.

“Percebemos uma mudança de hábito no consumo de mel , o que é fantástico. Até então, o mel era lembrado na entrada do inverno, para gripes e resfriados. Quando chefs de cozinhas renomadas passam a utilizá-lo na gastronomia, isso faz toda a diferença, porque é uma vitrine.”

Para o presidente da Cooperativa Agrofamiliar Solidária (Coofamel), com sede em Santa Helena, Antônio H. Schneider , o atual cenário de crescimento é reflexo do comprometimento com a qualidade do produto oferecido.

Cascavel e Paraná - Da agricultura familiar direto para os pratos de renomados chefs da rede hoteleira de Foz do Iguaçu . O mel do Oeste do Paraná com IG (Indicação Geográfica) tem conquistado espaços importantes na alta gastronomia de uma das cidades mais relevantes do turismo brasileiro.

Duas décadas de crescimento

Para chegar até esse momento, foram necessários 20 anos de trabalho árduo de aproximadamente 130 famílias do Oeste — e parte do Sudoeste — na produção desse mel, que hoje é referência em todo o País, principalmente após a conquista da IG em 2017.

Emerson Durso, consultor do Sebrae/PR, acompanhou grande parte do processo. A parceria teve início em 2007, com foco na melhoria da qualidade, boas práticas de fabricação no campo e no processamento, até culminar na certificação.

“A IG chegou para o mel do Oeste como uma ferramenta para contribuir e elevar o padrão de qualidade do produto. Para obter o selo, o produtor precisa seguir um caderno de especificações que descreve como o mel deve ser produzido”, explica o consultor.

Atualmente, a Coofamel mantém um padrão rigoroso para o mel com IG. Nem todos os produtores têm direito à certificação, é necessário cumprir um checklist, e apenas quem atinge ao menos 80% dos critérios pode utilizar o selo.

IG Mel do Oeste

A Indicação de Procedência do Mel do Oeste do Paraná foi reconhecida em julho de 2017. Ela atesta que o produto da região possui propriedades únicas, encontradas somente nestes cenários, como as floradas e a vegetação utilizadas pelas abelhas. O clima e a localização geográfica também influenciam diretamente no resultado final.