Mega-Sena sorteia R$ 7,5 milhões nesta quinta-feira (02)

A Mega-Sena pode mudar sua vida! Apostas até as 19h para o sorteio de hoje com prêmio acumulado de R$ 7,5 milhões - Foto: Marcello Casal jr/Agência Brasil
As seis dezenas do concurso 2.922 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 7,5 milhões.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa. 

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

Fonte: Agência Brasil

