Mega-Sena sorteia R$ 20 milhões nesta terça-feira

Saiba tudo sobre o sorteio da Mega-Sena 2.924 e como participar para concorrer ao prêmio acumulado de R$ 20 milhões - Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Brasil - As seis dezenas do concurso 2.924 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 20 milhões.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa. 

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

Fonte: Agência Brasil

