Brasil - O concurso 2966 da Mega-Sena oferece um prêmio estimado em R$ 102 milhões para quem acertar as seis dezenas, com o sorteio marcado para as 21h desta quinta-feira (29), no Espaço da Sorte, em São Paulo.

As apostas podem ser feitas até as 20h30 (horário de Brasília), tanto nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa quanto pela internet.

A aposta mínima, com 6 números, custa R$ 6. Quanto mais números forem marcados, maior o valor da aposta e também as chances de ganhar.