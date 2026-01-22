Brasil - As seis dezenas do concurso 2.963 da Mega-Sena serão sorteadas nesta noite, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.
O prêmio principal está acumulado em R$ 55 milhões.
O sorteio será transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e pela página das Loterias Caixa no Facebook.
As apostas podem ser feitas até as 20h30 (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas em todo o país ou pela internet.
O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.
Fonte: Agência Brasil