Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 3,5 milhões nesta quinta-feira

Descubra tudo sobre o sorteio da Mega-Sena em São Paulo. Prêmio de R$ 3,5 milhões espera por você em Brasil - Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Descubra tudo sobre o sorteio da Mega-Sena em São Paulo. Prêmio de R$ 3,5 milhões espera por você em Brasil - Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Brasil - As seis dezenas do concurso 2.898 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio da faixa principal está estimado em R$ 3,5 milhões.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa. 

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

Fonte: Agência Brasil

