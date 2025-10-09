Descubra tudo sobre o concurso Mega-Sena 2.925 e como participar para concorrer a um prêmio de R$ 21 milhões - Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Descubra tudo sobre o concurso Mega-Sena 2.925 e como participar para concorrer a um prêmio de R$ 21 milhões - Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

São Paulo - As seis dezenas do Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio da faixa principal está estimado em R$ 21 milhões.

Por se tratar de um concurso com final cinco, ele recebe um adicional das arrecadações dos cinco concursos anteriores, conforme regra da modalidade.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa. 

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

Fonte: Agência Brasil

